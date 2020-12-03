Открытое обращение белорусской спортивной общественности можно подписать онлайн

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытое обращение известных белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств к международной и белорусской общественности во имя созидания и мира теперь можно подписать в интернет-пространстве на платформе athletes.by. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НОК.

Любой желающий спортсмен, тренер может зайти на страницу и поддержать инициативу. К обращению изъявили желание присоединиться и штатные сотрудники спортивной сферы Беларуси.

"Письмо во имя созидания и мира уже собственноручно подписали многие известные атлеты, тренеры, чемпионы и призеры Олимпийских игр, мировых и европейских первенств, представители национальных команд, ветераны спорта, среди которых чемпионы и призеры Игр Александр Медведь, Екатерина Карстен, Александр и Андрей Богдановичи, Антон Кушнир, Александр Масейков, Янина Провалинская-Корольчик, Сергей Булыгин, Наталья Цилинская, Любовь Черкашина и другие. Эти подписи также будут учтены и внесены на платформу athletes.by. Обращаем внимание, что платформа постоянно обновляется", - говорится в сообщении.

НОК также призвал СМИ использовать в своих материалах достоверную и актуальную информацию о работе платформы.

Напомним, с инициативой обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов выступила в ходе рабочего совещания 17 ноября в НОК Беларуси чемпионка Европейских игр в Баку и Минске по борьбе женской Василиса Марзалюк. Участники совещания согласились с мнением, что если инициатива обратиться к МОК будет исходить от большинства белорусских спортсменов, то ее стоит поддержать.-0-