12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси стартовал в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На коврах столичного спорткомплекса "Чижовка-Арена" бороться за награды будут 140 спортсменов из 11 стран: Беларуси, России, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Туркменистана и Таджикистана.

В статусе Открытого Кубка Европы турнир самбистов в Минске проходит впервые. Ранее он проводился как открытый чемпионат Беларуси, этап Кубка мира и международный турнир категории А на призы Президента Беларуси. В этом году соревнования проходят в 26-й раз, первый состоялся в 1997 году.

В разные годы в состязаниях в белорусской столице участвовали борцы из более чем 30 стран. Среди них были настоящие звезды самбо - 10-кратная чемпионка мира белоруска Татьяна Москвина и 11-кратный чемпион мира россиянин Мурат Хасанов, чьи имена по праву занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, на ковры выходили многие известные белорусские самбисты - победители и призеры чемпионатов мира и Европы Юрий Рыбак, Андрей Казусенок, Дмитрий Базылев, Натик Багиров, Вероника Козловская, Светлана Тимошенко, Татьяна Мацко.

Открытый Кубок Европы входит в перечень рейтинговых турниров Международной федерации самбо.-0-