Паралимпийский комитет России официально восстановлен в правах

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный паралимпийский комитет (МПК) 15 марта условно восстановил Паралимпийский комитет России (ПКР) в качестве члена организации. Такая информация размещена на официальном сайте ПКР, сообщает БЕЛТА.

Решение было принято после публикации ряда требований, которые ПКР должен продолжать выполнять до 31 декабря 2022 года, чтобы сохранить свое условное восстановление со стороны МПК. Для сохранения статуса ПКР должен следовать критериям, по одному из которых организация должна выплатить МПК в 2019 году 250 тыс. евро как компенсацию за увеличенное количество тестирований российских параатлетов, в течение следующих трех лет - по 125 тыс. евро ежегодно.

В случае невыполнения любого из условий или информации о дополнительных доказательствах любых расследований допинга в России Исполком Международного паралимпийского комитета может пересмотреть статус членства ПКР.

"ПКР выполнил 69 из 70 критериев восстановления, первоначально установленных МПК, что дает нам уверенность в том, что в настоящее время эта организация стала значительно лучше с момента ее приостановления", - говорится в сообщении президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса.

Международный паралимпийский комитет в августе 2016 года после разразившегося в российском спорте допингового скандала принял решение временно лишить Паралимпийский комитет России членства в своей организации. Именно по этой причине российские паралимпийцы не смогли выступить на Играх-2016, а в 2018 году на Паралимпиаде было разрешено выступить лишь нескольким спортсменам и только в нейтральном статусе.-0-