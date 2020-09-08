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Спорт
08 сентября 2020, 14:00

Parimatch и FNATIC объявили о глобальном партнерстве

Технологичная компания Parimatch рада анонсировать партнерство с Fnatic, одной из самых успешных киберспортивных организаций последнего десятилетия.

В рамках двухлетнего соглашения Parimatch становится официальным беттинг-партнером Fnatic по CS:GO, пополняя ряды самых известных мировых брендов, которые сотрудничали с командой.

Символика Parimatch появится на мероприятиях, в которых примут участие игроки состава Fnatic по CS:GO, а логотип будет нанесен на официальную игровую форму команды, тем самым охватывая более 15 миллионов поклонников киберспорта по всему миру.

Также компании выпустят совместные коллекции экипировки, которые станут доступны по всему миру.

На сегодняшний день у Fnatic более 200 побед на чемпионатах в 30 дисциплинах. За 16 лет в профессиональном киберспорте команда стала больше чем просто всемирно известной организацией. Это медийный канал, который привлекает не только игроков, но и бренды, предоставляя возможность охватить широкую аудиторию с помощью уникального контента, опыта, активаций.

Партнерство с Fnatic – очередной шаг на пути к лидерству в мировой индустрии киберспортивного беттинга. Parimatch также поддерживает популярнейшие команды Virtus.Pro и Team Spirit и проводит собственную лигу по Dota 2, которая уже стала одним из главных турниров в данной дисциплине на территории СНГ.

Степан Шульга, руководитель киберспортивного направления Parimatch: "Партнерство с Fnatic – важный шаг в развитии отношений с глобальным киберспортивным сообществом. Этот год запомнится всем событиями, связанными с пандемией, но для Parimatch это было время возможностей. Наряду с важнейшими контрактами в традиционном спорте, мы подписали договор с Fnatic, легендами мирового киберспорта. Наша стратегия не меняется, мы верим в то, что киберспорт и спорт – это две системообразующие составляющие индустрии развлечений, с похожими аудиториями, интересами, эмоциями. Это не первый пример сотрудничества с киберспортивной организацией, но впервые мы имеем возможность называть себя партнерами абсолютно глобального бренда с более чем 15-летней историей. Впереди много интересного – #alwaysfnatic".

Сэм Мэттьюз, основатель и СЕО Fnatic: "Мы считаем, что беттинг при разумном подходе помогает острее и более эмоционально воспринимать спорт. Мы гордимся сотрудничеством с Parimatch, технологически продвинутым, инновационным и глобальным брендом, и с нетерпением ждем старта совместной работы. Уверены, наше сотрудничество поможет вывести популярность киберспорта на новый уровень".

Об организации FNATIC:

FNATIC – профессиональная киберспортивная организация, основанная в 2004, со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания. Клуб представлен в более чем пяти разных подразделениях, включая составы по CS:GO, League of Legends, Dota 2, Fortnite, Rainbow Six Siege, FIFA, PUBG Mobile и пр. За свою историю организация заработала на призовых более 15 миллионов долларов и занимает 4 место в мире по данному показателю.

О компании Parimatch:

Parimatch – международный букмекерский холдинг, который за годы активного развития трансформировался в одного из признанных лидеров европейской беттинг-индустрии. В компании работают более 2 000 сотрудников по всему миру, которые обслуживают около 2 миллионов клиентов и охватывают более 20 видов спорта в 60 странах, 200 лиг и 600 спортивных мероприятий каждый день. На сегодняшний день Parimatch является меценатом спорта в Беларуси. Задействуя потенциал глобальных партнерств, компания занимается социальными спортивными проектами, развитием спорта и киберспорта, способствует карьере талантливых спортсменов.

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