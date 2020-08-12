Парижский марафон отменен из-за коронавируса

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парижский марафон-2020 отменен из-за коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте организаторов состязаний, сообщает БЕЛТА.

"Принимая данное решение, мы приняли во внимание трудности, с которыми сталкиваются спортсмены, особенно зарубежные, при подготовке к соревнованиям, намеченным на 14-15 ноября. Мы приняли решение, что для них будет проще, если проведем состязания в 2021 году", - прокомментировали представители организаторов марафона свое решение.

Парижский марафон, который проводится с 1976 года по знаковым местам французской столицы, должен был пройти 5 апреля. Однако сначала забег был перенесен на 18 октября, а затем на 15 ноября. -0-