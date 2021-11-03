Павел Глинчук выиграл серебро молодежного ЧМ по греко-римской борьбе в Сербии

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА. Белорусский атлет Павел Глинчук, выступающий в весовой категории 97 кг выиграл серебро чемпионата мира по греко-римской борьбе в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке он сразился со спортсменом из России Артуром Саркисяном и уступил – 0:9.

На пути к финалу воспитанник Минской областной средней школы - училища олимпийского резерва победил армянина Альберта Егикяна – 11:2, Арви-Мартина Саволайнена из Финляндии – 8:5 и венгра Роберта Эрсека, которого уложил на лопатки.

Остальные представители данного вида борьбы завершили турнирную борьбу на дальних подступах к пьедесталу. Андрей Ковалевский (72 кг), завершил турнирную борьбу в 1/8 финала после поражения от украинца Андрея Кулика. Илья Бицеев (82 кг) на этой же стадии оступился в поединке против венгра Морица Кишвани. Кроме того, Дмитрий Бонка (77 кг) занял 12- е место, Александр Леончик (67 кг) – 14-е, Илья Лавринович (87 кг) – 18-е, а Глеб Макаренко (60 кг) – 19-е.-0-