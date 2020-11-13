Пекин из-за коронавируса не примет несколько топ-состязаний под эгидой ISU

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пекин из-за коронавируса в текущем сезоне не сможет принять финал серии Гран-при по фигурному катанию, чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях и этап Кубка мира по шорт-треку. Такую информацию распространил Международный союз конькобежцев (ISU), сообщает БЕЛТА.

Все эти соревнования были тестовыми к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что совместно с Международным паралимпийским комитетом, федерациями и оргкомитетом "Пекин-2022" будет разработана адаптированная программа тестовых стартов к Играм.

В ISU отмечают, что поиск других мест для проведения турниров и дат в текущем сезоне "будет сложной задачей", но варианты рассматриваются, решение будет принято в ближайшее время.

Как было объявлено, финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в Пекине с 10 по 13 декабря, не состоится в эти сроки. Этап Кубка мира по шорт-треку был запланирован на 18-20 декабря. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях должен был пройти 25-28 февраля 2021 года.-0-