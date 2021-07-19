Перед стартом Олимпиады Арина Соболенко занимает 3-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед стартом Олимпийских игр в Токио лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко остается третьей ракеткой мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе Арина Соболенко не играла, в ее активе по-прежнему 6962 очков. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко занимает 14-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), имея 3645 баллов. На прошлой неделе она объявила, что не сможет выступить на токийской Олимпиаде.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 9635 очков; 2. Наоми Осака (Япония) - 7336; 3. Арина Соболенко (Беларусь) - 6965; 4. София Кенин (США) - 5640; 5. Бьянка Андрееску (Канада) - 5331; 6. Элина Свитолина (Украина) - 5125; 7. Каролина Плишкова (Чехия) - 4975; 8. Ига Свентек (Польша) - 4695; 9. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4165; 10. Симона Халеп (Румыния) - 4115.
В мужском теннисном олимпийском турнире примут участие два белорусских теннисиста, которые входят в первую сотню рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Илья Ивашко находится на 66-й строке (1038 очков), у Егора Герасимова 79-е место (926).
Первая десятка рейтинга АТР: 1. Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков; 2. Даниил Медведев (Россия) - 10 370; 3. Рафаэль Надаль (Испания) - 8270; 4. Стефанос Циципас (Греция) - 8030; 5. Александр Зверев (Германия) - 7340; 6. Доминик Тим (Австрия) - 7340; 7. Андрей Рублев (Россия) - 6005; 8. Маттео Берреттини (Италия) - 5488; 9. Роджер Федерер (Швейцария) - 4215; 10. Денис Шаповалов (Канада) - 3625.
Теннисный олимпийский турнир пройдет в Токио с 24 июля по 1 августа.-0-