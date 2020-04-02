Перенос соревнований по самбо позволит лучше подготовиться к грядущим стартам - Казусенок

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенос соревнований по самбо позволит белорусам лучше подготовиться к грядущим стартам. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал белорусский самбист, многократный чемпион и призер мировых и континентальных форумов Андрей Казусенок.

"Ближайшим стартом станет перенесенный с мая на сентябрь чемпионат Европы в Екатеринбурге. Есть время поработать над своими слабыми сторонами, стать лучше, чтобы на континентальном форуме наработать новые приемы и комбинации и удивить своих соперников. Перенос состязаний - хорошая возможность подойти в оптимальной форме к грядущим турнирам, - сказал Андрей Казусенок. - Правда, отмена состязаний по грэпплингу в Дублине, где я хотел попробовать свои силы 28 апреля, стал для меня большой неожиданностью".

Именитый атлет отметил, что хочет начать выступать в новом для себя виде спорта. Заманчивое предложение поступило от олимпийского чемпиона 2008 года по дзюдо японца Сатоси Исии. "Перед следующим стартом я воспользуюсь помощью Белорусской федерации грэпплинга, чтобы меня посвятили в нюансы этого вида спорта. Хочется побеждать и доказывать превосходство белорусского спорта. Надеюсь в будущем удивить своих соперников необычной техникой", - добавил Андрей Казусенок.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Он не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.

Исполком Европейской федерации самбо перенес чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге (Россия). Соревнования должны были пройти 21-25 мая, но из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом новыми датами назначены 17-21 сентября.

Отчетно-выборный конгресс в Екатеринбурге также отложен на 17 сентября. Апрельское первенство Европы среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в Панагюриште (Болгария) пройдет 10-14 декабря, международные соревнования категории А "Мемориал Ю.М.Потапова", которые должны были пройти 24-28 апреля во Владивостоке, теперь состоятся 16-19 октября.

Кубок мира "Мемориал А.А.Харлампиева", который должен был состояться 19-22 марта в Москве, планируется провести летом. Его точные сроки пока не определены.-0-