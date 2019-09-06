Первая тренировка на стадионе "Динамо" перед матчем Европа - США пройдет 8 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая официальная тренировка на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" перед легкоатлетическим матчем Европа - США пройдет 8 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Анна Каминская.

"Первые представители сборной США прибыли 5 сентября. Основной поток атлетов мы ожидаем сегодня и завтра. Уже 8 сентября в 16.30 состоится официальная тренировка у спортсменов", - сказала Анна Каминская. Участники матча Европа - США будут жить в четырех комфортных столичных гостиницах недалеко от стадиона "Динамо". По ее словам, сегодня до конца дня должны прибыть около 100 атлетов.

Сборная США по легкой атлетике прибыла в Беларусь "Сотрудники Минской региональной таможни первыми встретили именитых спортсменов на белорусской земле, обеспечив максимально комфортное и быстрое прохождение таможенных формальностей", - отметили в таможне.

Легкоатлетический матч Европа - США пройдет 9-10 сентября на Национальном олимпийском стадионе "Динамо". Ожидается, что участие в матче примут около 350 атлетов. Из них в команде Европы выступят 14 белорусов. В программу соревнований включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1500 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

Общий призовой фонд матча Европа - США составит 818 тыс. евро. Победитель соревнований в каждой дисциплине получит 7 тыс. евро, серебряный призер - 5 тыс., бронзовый - 4 тыс. Не останутся без наград и те, кто не займет места на пьедестале: за финиш на седьмой или восьмой позициях полагается 500 евро.

Eurovision Sport, выкупивший права на вещание, будет транслировать матч по всей Европе. Онлайн-трансляция будет вестись на телеканалах NBCSN и NBC Sports Gold в США.-0-