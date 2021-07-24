Первые комплекты наград будут разыграны на Олимпиаде в Токио

Фото организаторов

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На XXXII летних Олимпийских играх в Токио сегодня будут разыграны первые комплекты наград. Чемпионы и призеры определятся в 11 видах программы, сообщает корреспондент БЕЛТА. Белорусские спортсмены примут участие в двух медальных состязаниях. В мужской групповой шоссейной велогонке на 234 км среди 130 заявленных спортсменов есть и белорус Александр Рябушенко. В олимпийском тире в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м выступит Мария Мартынова. Для начала дочери олимпийского чемпиона Сергея Мартынова нужно успешно преодолеть квалификационный барьер и попасть в восьмерку финалистов. Без участия белорусов олимпийские медали будут разыграны в тяжелой атлетике, дзюдо, фехтовании, стрельбе из лука и таэквондо. В 1/32 финала мужского одиночного разряда белорусский теннисист Егор Герасимов (79-й номер мирового рейтинга) сыграет с французом Жилем Симоном (102). На боксерском турнире первым из белорусов выступит Александр Радионов (весовая категория 69 кг). На старте квалификации его соперником будет турецкий боксер Некат Экинчи. В соревнованиях по академической гребле примут участие два экипажа: женский - Елена Фурман и Инна Никулина (двойка парная легкого веса), мужской - Дмитрий Фурман и Сергей Володько (двойка распашная). Также начнется турнир пловцов. Один из лидеров сезона на стометровке брассом Илья Шиманович выступит в квалификации на этой дистанции. Анастасия Шкурдай проплывет стометровку баттерфляем. Сегодня пройдут соревнования по бадминтону, баскетболу 3х3, водному поло, волейболу, гандболу, конному спорту, софтболу, фехтованию, футболу и хоккею на траве.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!