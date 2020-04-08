Первые полуфиналы футбольного Кубка Беларуси пройдут в Мозыре и Бресте

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Мозыре и Бресте состоятся первые полуфинальные поединки розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На поле мозырского стадиона "Юность" в 17.30 начнется матч местной "Славии" и борисовского БАТЭ. Совсем недавно, во втором туре национального первенства эти соперники также встречались в Мозыре, и тогда хозяева сумели одержать волевую викторию над 15-кратными чемпионами страны со счетом 2:1.

В 19.30 действующие чемпионы футболисты брестского "Динамо" примут нынешнего обладателя Кубка Беларуси солигорский "Шахтер". В матче за Суперкубок, открывавшем нынешний футбольный сезон, брестчане победили солигорчан с результатом 2:0.

Ответные игры за выход в финал 29-го кубкового розыгрыша намечены на 29 апреля. Решающий поединок за футбольный Кубок после восьмилетнего перерыва должен состояться 24 мая на поле минского стадиона "Динамо". В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты "Шахтера" в третий раз завоевали трофей, победив "Витебск" на его стадионе с результатом 2:0.-0-