Первый турнир памяти Валентина Белькевича стартует в Минске

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже сегодня стартует первый турнир памяти известного белорусского футболиста Валентина Белькевича, в котором выступят 8 юношеских команд (U-16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное открытие соревнований начнется в 14.40, а затем на поле выйдут юные футболисты минского и брестского "Динамо". Остальные поединки стартового тура пройдут на следующей неделе: 7 февраля футболисты "Гомеля" сыграют с командой академии АБФФ, 8 февраля гродненский "Неман" встретится с борисовским БАТЭ, а воспитанники школы солигорского "Шахтера" будут соперничать со сверстниками из "Минска".

Матчи турнира, который завершится 21 марта, пройдут в футбольных манежах Минска, Бреста, Гродно и Гомеля.

Валентин Белькевич является одним из самых ярких игроков в суверенной истории белорусского футбола. Свою профессиональную карьеру он начал в родном минском "Динамо", в составе которого стал пятикратным чемпионом Беларуси. Затем он перешел в киевское "Динамо", где завоевал 8 титулов чемпиона Украины, играл в полуфинале Лиги чемпионов. В составе национальной сборной Беларуси провел 56 матчей, забив 10 мячей. В августе 2014 года в возрасте 41 года Валентин Белькевич безвременно ушел из жизни.-0-