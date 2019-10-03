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03 октября 2019, 00:15

"Барселона" одержала волевую победу над "Интером", "Ливерпуль" обыграл "Зальцбург" в ЛЧ

Фото УЕФА
Фото УЕФА

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" добились победы над португальской "Бенфикой" из Лиссабона во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм встречи в Санкт-Петербурге прошел с преимуществом хозяев, но они сумели отличиться лишь однажды - на 22-й минуте зенитовцы заставили ошибиться защитников гостей и Артем Дзюба открыл счет. В середине второй половины игры после передачи Вячеслава Караваева с правого фланга защитник лиссабонцев Рубен Диас срезал мяч в свои ворота, а затем Сердар Азмун забил третий гол. Гости смогли ответить лишь точным ударом Рауля де Томаса - 3:1 в пользу "Зенита". На старте соревнований в группе G чемпионы России сыграли вничью с французским "Лионом" (1:1), который во 2-м туре переиграл в гостях немецкий "Лейпциг" - 2:0. Турнирное положение после двух игровых дней: "Зенит" - 4 очка, "Лион" - 4, "Лейпциг" - 3, "Бенфика" - 0.

В группе Н французский "Лилль" уступил на своем поле английскому "Челси" из Лондона - 1:2. Эту встречу судила бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Испанская "Валенсия" дома крупно проиграла голландскому "Аяксу" из Амстердама - 0:3. В первом туре лондонцы уступили "Валенсии" 0:1, а футболисты "Аякса" переиграли "Лилль" со счетом 3:0. Турнирное положение: "Аякс" - 6, "Валенсия" - 3, "Челси" - 3, "Лилль" - 0.

Действующий победитель ЛЧ английский "Ливерпуль" у себя дома выигрывал у австрийского "Зальцбурга" со счетом 3:0, но во втором тайме позволил гостям догнать себя. Однако затем хозяева снова завладели инициативой и победили с результатом 4:3. Победный гол на счету Мохамеда Салаха, который оформил дубль. Бельгийский "Генк" на свлей арене разошелся миром с итальянским "Наполи" - 0:0. На старте турнира в группе Е футболисты "Наполи" обыграли на своем поле "Ливерпуль" со счетом 2:0, а "Зальцбург" разгромил "Генк" - 6:2. Турнирное положение: "Наполи" - 4, "Ливерпуль" - 3, "Зальцбург" - 3, "Генк" - 1.

В группе F чешская "Славия" проиграла в Праге немецкой "Боруссии" из Дортмунда со счетом 0:2. В другом поединке испанская "Барселона" на "Камп Ноу" уступала итальянскому "Интеру" из Милана, но в итоге добилась волевой победы - 2:1. Оба гола у "Барсы" забил Луис Суарес. В первом туре оба матча в этом квартете завершились вничью: "Боруссия" - "Барселона" - 0:0, "Интер" - "Славия" - 1:1. Турнирное положение: "Боруссия" - 4, "Барселона" - 4, "Славия" - 1, "Интер" - 1.

Результаты встреч в остальных группах:

А - "Реал" (Мадрид, Испания) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:2, "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 0:1. Положение команд после двух туров: "Пари Сен-Жермен" - 6 очков, "Брюгге" - 2, "Реал" - 1, "Галатасарай" - 1.

В - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 2:7, "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 3:1. Положение команд: "Бавария" - 6, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1, "Тоттенхэм" - 1.

С - "Аталанта" (Италия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 1:2, "Манчестер Сити" (Англия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 2:0. Положение команд: "Манчестер Сити" - 6, "Динамо" - 3, "Шахтер" - 3, "Аталанта" - 0.

D - "Локомотив" (Москва, Россия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 0:2, "Ювентус" (Турин, Италия) - "Байер" ( Леверкузен, Германия) - 3:0. Положение команд: "Ювентус" - 4, "Атлетико" - 4, "Локомотив" - 3, "Байер" - 0.

После двух туров список лучших бомбардиров возглавляют Серж Гнабри ("Бавария") и Эрлинг Холанд ("Зальцбург"), забившие по 4 гола.

Матчи 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 22 и 23 октября.-0-

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