Питерский "Зенит" в третий раз подряд стал чемпионом России по футболу

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты питерского "Зенита" в третий раз подряд стали чемпионами России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 28-го тура лидеры российской премьер-лиги разгромили в Санкт-Петербурге своего главного конкурента московский "Локомотив" со счетом 6:1. Хет-трик в этой встрече оформил лучший бомбардир российского первенства Сердар Азмун, голевой дубль в активе Артема Дзюбы. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович вышел на замену на 58-й минуте игры.

Результаты других матчей: "Краснодар" - "Сочи" - 1:3, "Ротор" (Волгоград) - "Ахмат" (Грозный) - 1:0, "Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 2:0, ЦСКА (Москва) - "Уфа" - 1:1, "Ростов" - "Тамбов" - 2:0, "Химки" - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0.

Завтра в последнем поединке 28-го тура тульский "Арсенал", в котором выступают белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко, сыграет на своем поле с московским "Спартаком".

Положение в лидирующей группе российской премьер-лиги: "Зенит" - 61 очко, "Локомотив" - 52, "Спартак" - 50, "Рубин" - 49, "Сочи" - 49, ЦСКА - 47, "Динамо" - 46. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, у футболистов "Уфы" и "Ротора" по 21 баллу, "Арсенал" имеет 23 очка.

Список лучших бомбардиров возглавляет зенитовец Сердар Азмун, забивший 19 мячей.

Матчи 29-го тура российского чемпионата состоятся 7-10 мая.-0-