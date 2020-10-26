Пять студентов представляют Беларусь на чемпионате мира по интеллектуальным видам спорта

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда принимает участие в чемпионате мира среди студентов по интеллектуальным видам спорта (шахматы и бридж). Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

"В чемпионате по шахматам принимают участие свыше 400 участников из 32 стран. Беларусь представляют студенты Белорусского государственного университета физической культуры Вячеслав Зарубицкий, Яна Ильючик, Михаил Никитенко, а также студенты Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Максим Иванников и Белорусского государственного университета Алексей Крамич", - рассказали в ведомстве.

Чемпионат продлится до 30 октября на онлайн-платформах.-0-