Победа над "Лиссабоном" не позволила волейболистам "Строителя" выйти в следующий раунд Кубка вызова

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победа над португальским "Лиссабоном" в ответном матче со счетом 3:2 (30:32, 22:25, 25:19, 26:24, 15:10) не позволила волейболистам "Строителя" выйти в следующий раунд Кубка вызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая встреча этих команд неделей ранее завершилась успешно для соперников белорусов - 3:1. Для выхода в следующий раунд турнира минчанам необходимо было победить в спорткомплексе "Уручье" со счетом 3:0 или 3:1 и рассчитывать на "золотой" сет, но "Лиссабон" в Минске смог выиграть две партии, гарантировав себе участие в следующем раунде Кубка вызова.

Наиболее результативными игроками у "Строителя" стали Владислав Давыскиба и Павел Авдоченко - по 18 очков. В отличной форме пребывает центральный блокирующий Илья Буров, на его счету - 15 баллов. Минчане уверенно действовали на подаче, заработав 10 эйсов. У "Лиссабона" мастерством блеснул опытный болгарский доигровщик Тодор Алексиев - 19 очков.

Минский "Строитель" наиболее высокий результат в Кубке вызова показал в 2015 году, когда команда дошла до полуфинала европейского турнира.-0-