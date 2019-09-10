Победителей легкоатлетического матча Европа - США наградили на стадионе "Динамо"

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске прошла торжественная церемония награждения победителей легкоатлетического матча Европа - США, передает корреспондент БЕЛТА.

Кубок победителям из команды Европы передал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Участие в церемонии награждения приняли президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Первый в истории легкоатлетический матч Европы и США проходил на минском стадионе "Динамо" 9-10 сентября. В нем приняли участие более 300 легкоатлетов. В составе европейской команды было 14 белорусских спортсменов. Они внесли немалый вклад в общую победу. В частности, лучшими в своих видах оказались Максим Недосеков (прыжки в высоту) и Анастасия Мирночик-Иванова (прыжки в длину). Вторые места заняли Анна Малыщик (метание молота) и Татьяна Холодович (метание копья).-0-