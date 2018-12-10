Победители и лучшие игроки соревнований "Золотая шайба" будут названы в Минске 11 декабря

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал и церемония закрытия XXI Городских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" пройдут на малом льду "Чижовка-Арены" 11 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Всего в финальных городских баталиях на льду сошлись 9 команд-победителей районных соревнований. Ожидается, что по итогам турнира в старшей возрастной группе будет определена лучшая дворовая хоккейная команда столицы. Решающие матчи пройдут 10 и 11 декабря. В двух полуфиналах сражаются за выход в финал "Грифоны" против "Торнадо" и "Беркут" против "Партизанов". А уже в день финала за 5 и 6 место выйдут на лед команды Партизанского и Московского районов.

"Во время финальной игры зрителей ждет бонус - с ними будут работать аниматоры в ростовых куклах. Яркой обещает быть и церемония награждения, во время которой будут названы не только команды-призеры, но и лучшие игроки: вратарь, защитник, нападающий и бомбардир. В подарок всем хоккеистам и зрителям шоу-театр Татьяны Пановой "Хвiлiнка" готовит фееричное выступление", - отметили организаторы.

Лучшие команды выступят на республиканских соревнованиях "Золотая шайба" во время Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Соперниками минских дружин станут команды из шести областей страны.

Городские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" проводятся с целью улучшения физкультурно-спортивной работы, укрепления здоровья и вовлечения молодежи в занятия физкультурой и спортом, популяризации хоккея. Организаторами выступают управление спорта и туризма, комитет по образованию Мингорисполкома и Минский городской комитет ОО "БРСМ".-0-