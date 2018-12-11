Победителями городских соревнований "Золотая шайба" в Минске стали хоккеисты команды "Грифоны"

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определились победители городских соревнований "Золотая шайба". В финале победу со счетом 5:2 одержали хоккеисты команды "Грифоны", который были сильнее соперников из "Партизана", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Финал в старшей возрастной группе состоялся на малой арене "Чижовка-Арены". Игроки "Грифонов" открыли счет в середине первого периода и не упустили своего преимущества до финальной сирены.
Третье место в городских соревнованиях заняла команда "Беркут" Фрунзенского района Минска.
Победитель и финалист городского этапа получили право сыграть в решающей стадии республиканского турнира "Золотая шайба", который пройдет одновременно с Рождественским международным турниром любителей хоккея на приз Президента Беларуси.
Городские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" проводились уже в 21-й раз с целью улучшения физкультурно-спортивной работы, укрепления здоровья и вовлечения молодежи в занятия физкультурой и спортом, популяризации хоккея. Организаторами выступают управление спорта и туризма, комитет по образованию Мингорисполкома и Минский городской комитет ОО "БРСМ".-0-
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