"Победы на поле учат добиваться результата на работе": белорусские компании определяют лучшую в футболе

14 июня в Минске стартовал Кубок бизнеса по футболу – главный корпоративный турнир Беларуси, в котором команды белорусских компаний разыграют путевку на чемпионат Европы под эгидой Союза европейских бизнес-лиг (EFBLU).

Турнир проводится под патронажем Белорусской федерации футбола (АБФФ) с 2016 года. Победитель Кубка бизнеса официально признается лучшей корпоративной командой Беларуси. В 2019 году в соревнованиях участвует 21 команда из разных городов Беларуси.

Участники турнира разделены на три группы по семь команд. В рамках первого этапа они проведут по шесть матчей. Первая и вторая команды каждой группы, а также два лучших коллектива, занявших третьи места, выйдут в плей-офф, в котором и определят победителя Кубка бизнеса по футболу –2019.

По словам руководителя ООО "Аврасторг" Александра Власовца, в Кубке бизнеса сотрудники компании нацелены на победу: "Корпоративный спорт помогает сделать коллектив сплоченным организмом, нацеленным на результат. Мы хотим выступить на турнире как можно лучше, и каждый наш сотрудник приложит для этого максимум усилий. Это очень важно для нас, потому что волевые футбольные победы учат добиваться результата и на работе. У нас трудится более 55 человек, большинство занимается если не спортом, то, по крайней мере, физкультурой. В частности, 18 сотрудников два раза в неделю играют в футбол. Людям, которые ведут здоровый образ жизни, намного легче быть готовыми к вызовам на работе. Также важно отметить, что в Кубке бизнеса по футболу принимают участие команды других компаний, и для руководства "Аврасторг" это возможность завести новые деловые знакомства", — отметил Александр Власовец.

Победитель турнира будет признан Белорусской федерацией футбола лучшей корпоративной командой страны и получит путевку на чемпионат Европы под эгидой Союза европейских бизнес-лиг. Также триумфатора турнира наградят кубком ручной работы, выполненным европейскими мастерами, СПА-отдыхом в коттедже Robinson Club и прогулкой по Минску на двухэтажном автобусе Minsk City Tour.

По словам заместителя директора по персоналу ЗАО "Бобруйский бровар" Анны Слободской, Кубок бизнеса по футболу – возможность для компании проявить себя в области спорта: "В портфеле брендов нашей компании – различные марки пива и других напитков. Поэтому слаженная работа – это залог развития "Бобруйского бровара". Наша компания участвует в турнире впервые, и мы хотим показать, что являемся слаженной командой не только в работе, но и за ее пределами. Выступая в Кубке бизнеса, хотим представить себя коллективом, который мастерством и силой воли готов добиваться высоких результатов".

В первый игровой день Кубка бизнеса по футболу состоялось 11 матчей. Весомую заявку на выход в плей-офф сделала команда ALIDI Logistics, одержавшая победы в обоих матчах. Групповой этап Кубка бизнеса продлится по 26 июня. Затем восемь лучших команд по итогам первой стадии в играх на вылет определят лучшую корпоративную команду Беларуси 2019 года и представителя страны на чемпионате Европы.

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