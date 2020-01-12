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12 января 2020, 19:15

Под своды "Минск-Арены" подняли джерси Владимира Цыплакова

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках программы празднования десятилетнего юбилея со дня первого матча минских динамовцев на "Минск-Арене" состоялась торжественная церемония поднятия под своды столичного спорткомплекса свитера одного из лучших игроков в истории отечественной школы хоккея с 29-м номером и годами выступления за столичную дружину, сообщает корреспондент БЕЛТА. 

На льду во время церемонии присутствовали брат Владимира Александр Цыплаков и близкий друг недавно ушедшего из жизни хоккеиста и тренера, знаменосец команды Беларуси на XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере Олег Антоненко.

На "Минск-Арене" уже висят джерси экс-тренеров "Динамо" Виталия Стаина, Владимира Крикунова и бывших игроков "зубров" Анатолия Варивончика, Михаила Захарова и Руслана Салея.

Владимир Цыплаков - легенда белорусского хоккея, трижды лучший хоккеист страны, победитель молодежного чемпионата мира 1989 года в составе сборной СССР, участник Олимпийских игр 1998 и 2002 годов и шести чемпионатов мира в составе сборной Беларуси. В 46 матчах за сборную он набрал 48 (24+24) очков.

В минском "Динамо" хоккеист провел пять сезонов, после чего отправился в Северную Америку. На его счету более 300 матчей в НХЛ, в которых он набрал 170 очков (69+101). После окончания карьеры игрока Владимир Цыплаков работал в тренерском штабе "зубров" (2008, 2009-2011).

14 декабря 2019 года один из лучших белорусских хоккеистов ушел из жизни в возрасте 50 лет. Похоронен 17 декабря на Восточном кладбище в Минске, недалеко от могилы еще одной легенды отечественной школы популярной игры Руслана Салея.-0-

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