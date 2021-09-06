Польские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Бельгии в Казани

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил арбитров на очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В среду, 8 сентября, в Казани матч футболистов Беларуси и Бельгии, выступающих в квалификационной группе Е, будет обслуживать польская бригада судей. Ее возглавит Павел Рачковски, его ассистентами станут Радослав Сейка и Адам Купсик, резервный рефери - Томаш Мусял.

На старте нынешнего отборочного турнира белорусы выиграли на своем поле у эстонцев со счетом 4:2, а потом потерпели три поражения подряд: от Бельгии - 0:8 (в гостях), Чехии - 0:1 (в гостях) и Уэльса - 2:3 (дома). Бельгийцы, кроме виктории над белорусами, обыграли Уэльс - 3:1 (дома), Эстонию - 5:2 (в гостях), Чехию - 3:0 (дома), а также сыграли вничью с чехами - 1:1 (в гостях).

Положение команд: Бельгия - 13 очков (5 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 6 (3), Беларусь - 3 (4), Эстония - 0 (3).-0-