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05 января 2020, 09:39

Полуфиналисты Рождественского турнира в Минске определятся сегодня

"Чижовка-Арена". Фото из архива
"Чижовка-Арена". Фото из архива

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На льду минской "Чижовка-Арены" сегодня пройдут матчи третьего игрового дня первого этапа XVI Рождественского любительского турнира на приз Президента Беларуси и определятся полуфиналисты состязаний. Накануне путевку в следующую стадию турнира оформила ледовая дружина белорусского лидера, обыгравшая американцев со счетом 9:3 (3:0, 1:1, 5:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А хоккеисты из США, которые в первом матче уступили команде Президента Беларуси, встретятся с дружиной Международной федерации хоккея (IIHF), также в стартовом поединке не устоявшей под напором ледовой команды Президента (начало в 13.30, большая арена).

В группе D хоккеисты из Германии, которые в первом матче разошлись миром с командой Балтии (7:7), сыграют с россиянами (начало в 13.30, малая арена).

В вечерней части соревновательной программы Рождественского турнира будут также сыграны две встречи. На малой арене встретятся команды Швейцарии и Финляндии (начало в 19.00). На большой арене сразятся сборные ОАЭ и Балкан (начало в 19.30).

Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Мингорисполком.-0-

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