Полузащитник Алексей Риос покидает борисовский БАТЭ

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник Алексей Риос покидает футбольный клуб БАТЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовчан.

Алексей Риос, которому сейчас 32 года, начал профессиональную карьеру в 2006 году в солигорском "Шахтере", с ним стал обладателем Кубка Беларуси, 4 раза был серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата страны. Перейдя в 2015 году в БАТЭ, Алексей Риос четырежды становился чемпионом Беларуси, трижды выиграл Суперкубок и один раз Кубок страны. В борисовской команде он провел 168 игр, забив 18 мячей. В составе национальной сборной он сыграл 10 матчей, забив 1 гол.

Недавно БАТЭ покинул сербский полузащитник Слободан Симович, который выступал за борисовчан с марта 2018 года, завоевав золото и серебро чемпионата Беларуси.

Сейчас футболисты БАТЭ, которые после 13 подряд чемпионских титулов стали вторыми, в отпуске, он завершится в середине января 2020 года.-0-