Понимала, что можем претендовать на две медали - Власова

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте Ольга Власова, подводя итоги состязаний, отметила, что ее подопечные могли претендовать и на две медали. Об этом она рассказала в видеоинтервью пресс-службе НОК Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Внутри себя я понимала, что мы можем претендовать на две медали, и очень жаль, что судьи оценили Влада (Владислав Гончаров. - Прим. БЕЛТА) на ступеньку ниже. Считаю, что эта бронзовая медаль была его", - сказала Ольга Власова.

Что касается эмоций после победы Ивана Литвиновича, то они у наставника батутистов самые положительные. "Очень рада, что наша команда по прыжкам на батуте принесла стране золотую медаль и мы дали толчок для других наших спортсменов равняться на нас, не бояться ничего и смело идти к победе", - добавила главный тренер.-0-