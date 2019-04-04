Португалия, Швейцария и Румыния будут соперниками белорусов на турнире по пляжному футболу II Европейских игр

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась жеребьевка группового этапа турнира по пляжному футболу на II Европейских играх, передает корреспондент БЕЛТА.

Соперниками сборной Беларуси в предварительной группе А будут команды Португалии, Швейцарии и Румынии.

В группу В вошли сборные Италии, Испании, России и Украины.

Турнир II Европейских игр по пляжному футболу пройдет на стадионе в СОК "Олимпийский". Матчи группового этапа состоятся с 25 по 27 июня, после чего 28 июня по две лучшие команды из каждого квартета проведут полуфинальные встречи, а 29 июня пройдут матчи за золото и бронзу. Команды, не попавшие в полуфинал, сыграют в утешительном турнире за 5-8-е места.

Турнир по пляжному футболу станет украшением II Европейских игр - Капралос "Пляжный футбол пользуется большой популярностью у зрителей. А хорошее месторасположение Беларуси будет способствовать приезду болельщиков из других стран", - сказал председатель Координационной комиссии II Европейских игр.

На первых Европейских играх в Баку-2015 победителем турнира по пляжному футболу стала сборная России, серебро завоевали итальянцы, бронзу - португальцы.

Председатель ассоциации "Белорусская федерация пляжного футбола" Алексей Сычев считает, что сборной Беларуси вполне по силам войти в число призеров II Европейских игр. Он отметил, что в последнее время белорусский пляжный футбол активно прогрессирует. Национальная сборная Беларуси уже на протяжении пяти лет играет в элитном дивизионе Евролиги (аналог чемпионата Европы), входя в топ-8 команд Старого Света. В прошлом году белорусы заняли пятое место в этом турнире, причем в августе 2018 года Минск впервые принимал один из этапов Евролиги, который стал тестовым перед II Европейскими играми.

Сборная Беларуси по пляжному футболу намерена стать призером II Европейских игр Национальная сборная Беларуси уже на протяжении пяти лет играет в элитном дивизионе Евролиги (аналог чемпионата Европы), входя в топ-8 команд Старого Света.

Тогда сборная Беларуси обыграла всех своих соперников, среди которых была и сборная Италии, которая по итогам всего сезона Евролиги заняла первое место. По мнению вице-капитана белорусской дружины Ивана Мирановича, любая из 8 команд может победить в Минске, но у белорусов есть одно значительное преимущество - свои болельщики.

II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске. Будут проведены соревнования по 15 видам спорта. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.-0-

Фото Оксаны Манчук