Португалия, Швейцария и Румыния будут соперниками белорусов на турнире по пляжному футболу II Европейских игр

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась жеребьевка группового этапа турнира по пляжному футболу на II Европейских играх, передает корреспондент БЕЛТА.
Соперниками сборной Беларуси в предварительной группе А будут команды Португалии, Швейцарии и Румынии.
В группу В вошли сборные Италии, Испании, России и Украины.
Турнир II Европейских игр по пляжному футболу пройдет на стадионе в СОК "Олимпийский". Матчи группового этапа состоятся с 25 по 27 июня, после чего 28 июня по две лучшие команды из каждого квартета проведут полуфинальные встречи, а 29 июня пройдут матчи за золото и бронзу. Команды, не попавшие в полуфинал, сыграют в утешительном турнире за 5-8-е места.
На первых Европейских играх в Баку-2015 победителем турнира по пляжному футболу стала сборная России, серебро завоевали итальянцы, бронзу - португальцы.
Председатель ассоциации "Белорусская федерация пляжного футбола" Алексей Сычев считает, что сборной Беларуси вполне по силам войти в число призеров II Европейских игр. Он отметил, что в последнее время белорусский пляжный футбол активно прогрессирует. Национальная сборная Беларуси уже на протяжении пяти лет играет в элитном дивизионе Евролиги (аналог чемпионата Европы), входя в топ-8 команд Старого Света. В прошлом году белорусы заняли пятое место в этом турнире, причем в августе 2018 года Минск впервые принимал один из этапов Евролиги, который стал тестовым перед II Европейскими играми.
Тогда сборная Беларуси обыграла всех своих соперников, среди которых была и сборная Италии, которая по итогам всего сезона Евролиги заняла первое место. По мнению вице-капитана белорусской дружины Ивана Мирановича, любая из 8 команд может победить в Минске, но у белорусов есть одно значительное преимущество - свои болельщики.
II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске. Будут проведены соревнования по 15 видам спорта. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.-0-
Фото Оксаны Манчук
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