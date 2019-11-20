Португальский специалист Жозе Моуринью стал главным тренером лондонского "Тоттенхэма"

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португальский специалист Жозе Моуринью стал главным тренером футболистов лондонского "Тоттенхэма". Контракт с ним подписан до конца сезона-2022/2023. Информация об этом размещена на официальном сайте лондонского клуба, сообщает БЕЛТА.

56-летний португалец сменил на посту наставника "шпор" 47-летнего аргентинского тренера Маурисио Почеттино, который возглавлял "Тоттенхэм" с 27 мая 2014 года. Под его руководством в прошлом сезоне футболисты "Тоттенхэма" впервые в истории пробились в финал Лиги чемпионов, где уступили "Ливерпулю". В нынешнем сезоне лондонцы неудачно стартовали в английской премьер-лиге, набрав всего 14 очков в 12 матчах. В группе В Лиги чемпионов футболисты "Тоттенхэма" после четырех туров имеют 7 очков, отставая от лидера мюнхенской "Баварии" на 5 баллов.

Ранее Жозе Моуринью работал во многих топ-клубах, добыв 25 престижных трофеев. В частности, под его руководством португальский "Порту" и итальянский "Интер" выиграли Лигу чемпионов. В Англии Жозе Моуринью трижды привел лондонский "Челси" к золоту национального чемпионата. Последним местом работы был "Манчестер Юнайтед", с которым португалец стал победителем Лиги Европы.-0-