Португальцы первыми вышли в 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Португалии стала первым полуфиналистом чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке четвертьфинальной стадии действующие чемпионы Старого Света победили дебютанта континентального первенства команду Финляндии со счетом 3:2. В полуфинале соперником португальцев будет победитель завтрашней встречи между сборными Испании и Словакии.

Во втором сегодняшнем четвертьфинале сыграют сборные Украины и Казахстана. Победитель этой игры будет соперничать с победителем завтрашнего поединка Грузия - Россия.

Полуфиналы состоятся 4 февраля, финальный поединок 12-го чемпионата Европы по мини-футболу и встреча за бронзу состоятся 6 февраля в Амстердаме.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще всех чемпионом Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-