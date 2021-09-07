Португальцы разгромили азербайджанцев в отборочном матче ЧМ

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В европейской квалификации футбольного чемпионата мира 2022 года сегодня проходят матчи шестого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них один из аутсайдеров группы А команда Азербайджана в Баку потерпела крупное поражение от сборной Португалии - 0:3. В середине первого тайма счет открыл Бернарду Силва, а потом второй мяч забил Андре Силва. После перерыва гости также диктовали свои условия и на 75-й минуте встречи точный удар нанес Диогу Жота.

Позже в Дублине встретятся футболисты Ирландии и Сербии. Положение команд: Португалия - 13 очков (5 матчей), Сербия - 10 (4), Люксембург - 6 (4), Ирландия - 1 (4), Азербайджан - 1 (5).

Один из лидеров квалификационной группы Н сборная России примет в Москве команду Мальты. Еще один фаворит этой группы Хорватия в Сплите сыграет с командой Словении, а в Братиславе словаки встретятся с киприотами. Положение команд после пяти игровых дней: Хорватия - 10 очков, Россия - 10, Словения - 7, Словакия - 6, Мальта - 4, Кипр - 4.

Лидер группы D чемпион мира сборная Франции сыграет на своей арене с командой Финляндии. В Зенице команда Боснии и Герцеговины встретится с футболистами Казахстана. Положение команд: Франция - 9 очков (5 матчей), Финляндия - 5 (3), Украина - 5 (5), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (4).

В группе G состоится поединок двух фаворитов - в Амстердаме сборная Нидерландов будет соперничать с турками. В Осло норвежцы проэкзаменуют аутсайдера турнира команду Гибралтара, а в Подгорице черногорцы сыграют с футболистами Латвии. Положение команд после пяти туров: Турция - 11, Нидерланды - 10, Норвегия - 10, Черногория - 7, Латвия - 4, Гибралтар - 0.

Сборная Беларуси свой пятый матч в квалификационной группе Е проведет завтра в Казани против команды Бельгии. В минувшее воскресенье белорусы проиграли футболистам Уэльса со счетом 2:3, а бельгийцы разгромили чехов - 3:0. Еще в одном завтрашнем поединке валлийцы примут в Кардиффе эстонцев. Положение команд: Бельгия - 13 очков (5 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 6 (3), Беларусь - 3 (4), Эстония - 0 (3).-0-