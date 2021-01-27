Представители 11 стран выступят на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в "Раубичах"

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители 11 стран выступят на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который 30 января примет Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

На престижных международных соревнованиях выступят спортсмены из Беларуси, России, Украины, Казахстана, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, Германии, Швейцарии.

30 января на склоне для фристайла состоятся квалификация и розыгрыш наград. Беларусь представят лидеры команды в текущем сезоне Максим Густик, Павел Дик, Анна Гуськова и Алла Цупер.

После четырех этапов Кубка мира среди мужчин лидирует Максим Буров (Россия) - 400 очков. Лучший из белорусов - Максим Густик (4-е место; 145 очков). У женщин первое место занимает Лора Пил из Австралии - 290 баллов. Обладательница золотой награды Игр в Пхенчхане Анна Гуськова располагается на 10-й позиции с 135 очками, у олимпийской чемпионки Сочи Аллы Цупер - 11-е место и 128 баллов в активе.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет с соблюдением всех противоэпидемических норм.-0-