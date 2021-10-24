Представители Беларуси приняли участие в Генасамблее АНОК

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) начала свою работу на Крите (Греция). Беларусь представили генеральный секретарь НОК Полина Головина и ведущий специалист отдела международных отношений НОК, двукратный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ксения Санкович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

С приветственными словами к участникам ассамблеи выступили исполняющий обязанности президента АНОК Робин Митчелл и президент МОК Томас Бах, а также президент Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.

В частности, президент МОК Томас Бах поблагодарил всех за активное участие и солидарность, проявленную в этот непростой период. Он подчеркнул, что без слаженных действий, помощи друг другу игры Олимпиады в Токио могли и не состояться, но старты, вопреки преградам, прошли на очень высоком уровне. "В Токио многие атлеты испытали моменты радости, некоторым впервые удалось завоевать награды. Это стало возможным только благодаря проявленной всеми нами солидарности, которая есть в олимпийском движении. Я еще раз благодарю всех вас", - обратился к участникам Генассамблеи Томас Бах.

Он также отметил активную подготовку к зимним Играм в Пекине и выразил надежду, что Олимпиада в феврале 2022 года будет столь же успешной.

В первый день работы Генеральная ассамблея утвердила стратегический план АНОК на 2021-2024 годы, в котором изложены четыре ключевые позиции организации - сотрудничество, развитие, представительство и мероприятия. Вся деятельность АНОК по поддержке НОК будет осуществляться в рамках этих основных направлений.

Генеральная ассамблея также одобрила поправки к Уставу АНОК, в том числе позволяющие проводить следующие собрания виртуально и обеспечивающие 30-процентное представительство женщин в исполнительном совете АНОК.

Рабочая группа по мероприятиям АНОК представила обновленную информацию о процессе подачи заявок на Всемирные пляжные игры АНОК и подтвердила, что исполком уполномочил ее поддержать заявку Индонезии на проведение Игр 2023 года. Окончательное решение будет принято до конца текущего года.

Также состоялась церемония вручения лучшим атлетам мира премии ANOC Awards-2021 в различных номинациях.

В работе ассамблеи на Крите приняли участие представители 148 НОК. Еще 57 присоединились к мероприятию онлайн. Завершится оно сегодня.-0-