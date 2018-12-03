Представители Олимпийского комитета России изучат инфраструктуру II Европейских игр

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Олимпийского комитета России (ОКР) познакомятся с инфраструктурой II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Перед визитом на объекты предстоящих в 2019 году игр российская делегация провела переговоры с НОК Беларуси. Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев предложил белорусской стороне провести совместный с российскими атлетами адаптационный сбор к Олимпиале-2020 в Токио и зимним Играм 2022 года в Пекине.

Олимпийские комитеты двух стран договорились продолжать развивать образовательную программу для белорусских тренеров на базе Российского международного олимпийского университета. Во время встречи первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич поблагодарил ОКР за помощь в организации обучения специалистов из Беларуси в России. За два последних учебных года дополнительное образование по программам профессиональной переподготовки в российском вузе получили 28 белорусов.

Меморандум о сотрудничестве между Национальным олимпийским комитетом Беларуси и Олимпийским комитетом России был заключен 24 марта 2011 года. В июле 2018 года в Москве прошла встреча первого вице-президента НОК Беларуси Андрея Асташевича, министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука с президентом ОКР Станиславом Поздняковым. Стороны договорились расширять сотрудничество в спортивной сфере.-0-