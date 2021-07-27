Представительница Бермудских островов первенствовала в триатлоне на ОИ в Токио

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Спортсменка Флора Даффи, представляющая Бермудские острова, выиграла золото в триатлоне среди женщин, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прохождение дистанции ей понадобился 1 ч 55 мин. 36 сек. Это историческое достижение для заморской территории Великобритании, расположенной в северо-западной части Атлантического океана. Ранее ее представители выигрывали бронзу в стартах по боксу на Играх-1976.
Серебро завоевала спортсменка из Великобритании Джорджия Тейлор-Браун - 1 ч 56 мин. 50 сек. Замкнула тройку лучших американка Кэти Заферес - 1 ч 57 мин. 03 сек.
Одним из драматичных моментов старта триатлонисток стало падение с велосипеда россиянки Анастасии Горбуновой на мокром после погодных катаклизмов асфальте. После этого происшествия представительница соседней страны не смогла продолжить претендовать на медали главных стартов четырехлетия.-0-