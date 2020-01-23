Президент IWF Тамаш Аян временно покинул свой пост

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаш Аян покинул свой пост на время антикоррупционного расследования, сообщает портал Inside the Games.
Венгр, находившийся на руководящих постах в IWF более 40 лет, был вынужден пойти на этот шаг после показа немецкого документального фильма "Секретный допинг-повелитель тяжелоатлетов", где 80-летнего чиновника обвинили в коррупции и покровительстве антидопинговым нарушениям. Сообщается, что чиновник соберет группу независимых экспертов, которые проведут расследование за 90 дней и дадут оценку фактам, прозвучавшим в фильме.
Согласно решению исполкома IWF, который заседал в Дохе на протяжении 13 часов, временным президентом IWF была выбрана американка Урсула Папандреа.-0-