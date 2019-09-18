Президент МОК Томас Бах уверен, что Германия может претендовать на проведение Олимпийских игр

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах уверен, что Германия может претендовать на проведение Игр. Свое мнение функционер высказал в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бах уверен, что немецкие власти захотят получить Игры 2032 или 2036 годов после решений МОК, которые снижают расходы страны организатора главных стартов четырехлетия, а также позволяют проводить соревнования в нескольких городах.

"Осмелюсь сообщить, что, конечно, были разговоры о возможной олимпийской заявке Германии. Посмотрите, Игры получили Париж, Италия и Лос-Анджелес. Мы также видим интерес Германии к турниру после всего этого. Это знак, что те реформы, которые мы провели пять лет назад, работают, они приняты. Я знаю об особом трепете и скептицизме немцев. Но думаю, эти референдумы – особенно тот, что был в Гамбурге – прошли при особых обстоятельствах. Мне кажется, их результаты не являются реальным отношением немцев к Олимпиаде", – сказал Бах.

Еще один вопрос, который поднимался во время передачи, будет ли Бах баллотироваться на свой пост через два года. Глава МОК сообщил, что пока окончательное решение не принял.

Власти Германии хотели выдвинуть кандидатуру Мюнхена в качестве места проведения зимней Олимпиады-2022, но после референдума заявку сняли. На Игры-2024 претендовал Гамбург, однако жители приморского города и в данном случае проголосовали против проведения масштабного спортивного форума.-0-