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06 января 2021, 13:00

Президентский спортивный клуб и хоккеисты поздравили подопечных столичного детского дома №5

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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игроки хоккейной команды Президента Республики Беларусь, сотрудники Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея Беларуси в рамках акции "Рождественская традиция" навестили воспитанников столичного детского дома № 5, поздравив их с зимними праздниками, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень приятно поздравить вас всех с Новым годом и Рождеством. Желаем исполнения всех желаний, здоровья. Дорогие дети, занимайтесь, пожалуйста, спортом, творчеством. Цените добро и те знания, которые дарят вам преподаватели. Будьте умными, образованными и добрыми. Вы - наше будущее", - сказал в приветственном слове заместитель председателя центрального совета РГОО "Президентский спортивный клуб" Андрей Карпович.

Андрей Карпович
Андрей Карпович

Представители ледовой дружины главы государства вместе с воспитанниками детского дома приняли участие в новогоднем праздничном представлении и различных конкурсах. По традиции гости обменялись с детьми сувенирами и вручили подарки: хоккейный джерси с автографами Президента страны и игроков его дружины, а также велосипеды.

"У нас в команде стало хорошей традицией посещать в канун Рождества тех, кому не хватает родительского тепла. Знаете, от них каждый раз уходишь с добрым, полным радости и чудес сердцем. Переполняют эмоции, и все это заставляет задуматься о своей жизненной миссии и добром отношении друг к другу", - поделился Андрей Башко, защитник команды Президента и спортивный директор Федерации хоккея Беларуси.

Андрей Башко
Андрей Башко

В столичном детском доме № 5 живут 75 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет. Они с удовольствием занимаются туристическим многоборьем, хоккеем, футболом, настольным теннисом, атлетической гимнастикой, каратэ и баскетболом.

Также дети посещают на базе учреждения кружки и секции, где учатся рисовать, танцевать, петь и играть на музыкальных инструментах. Они регулярно участвуют в различных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях районного и городского уровней.

"У нас всегда живут доброта и любовь. Хочется, чтобы у вас в домах поселилась частица того тепла, которое есть в нашем доме",- поблагодарила гостей за визит директор детского дома №5 Наталия Хурсевич.

Благотворительная акция "Рождественская традиция" в этом году проходит уже девятый раз. За время ее проведения с 2013 года ледовая дружина главы государства навестила семь социально-педагогических центров города Минска, детский дом семейного типа Минского района, Детский городок Ленинского района столицы, детскую деревню "Истоки", Радошковичскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Молодечненскую специальную общеобразовательную школу-интернат №2 для детей с нарушением зрения, столичные детский дом №5 города Минска и детский дом №7 "Семь Я", четыре детских дома семейного типа Фрунзенского района Минска. Помощь в общей сложности получили около 900 детей.

Отмена международного турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь из-за пандемии коронавируса не стала препятствием для продолжения акции в этом году.

Инициаторами и организаторами проекта являются Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Республики Беларусь.-0-

Фото Оксаны Манчук

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