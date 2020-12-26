Призовой фонд Australian Open - 2021 составит $54,5 млн

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий призовой фонд открытого чемпионата Австралии по теннису сохранится на уровне 2019 года и составит $54,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Без участия в квалификации в первом в сезоне турнир серии "Большого шлема" в Мельбурне выступят четыре представителя Беларуси. В женском одиночном разряде сыграют десятая ракетка планеты Арина Соболенко, двукратная чемпионка Австралии Виктория Азаренко, занимающая сейчас 13-е место в мировом рейтинге, и Александра Саснович, у которой 90-я позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Виктория Азаренко выиграла Australian Open дважды подряд - в 2012-м и 2013 годах. В мужском турнире выступит Егор Герасимов, занимающий 78-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Женский квалификационный этап Australian Open - 2021 намечено провести с 10 по 13 января в Дубае (ОАЭ), мужская квалификация в эти же дни пройдет в катарской Дохе.

Матчи основного этапа австралийского первенства состоятся на кортах "Мельбурн Парка" с 8 по 21 февраля.-0-

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