Программа этапа Кубка IBU по биатлону в "Раубичах" изменена из-за неблагоприятных погодных условий

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за неблагоприятных погодных условий в "Раубичах" оргкомитетом было принято решение об изменении программы соревнований и времени старта финального этапа Кубка IBU по биатлону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

По измененной программе соревнования начнутся 4 марта женским (12.00) и мужским (15.00) спринтами. Продолжатся состязания 5 марта спринтом у девушек (11.00) и парней (14.00). Данные гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта. Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).-0-

На этапе Кубка IBU в "Раубичах" выступят пять белорусских биатлонистов В состав сборной Беларуси включены Виктор Кривко, Максим Воробей и Егор Казаринов, Аделина Сабитова и Динара Алимбекова.