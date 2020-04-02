Программы олимпийской солидарности продлены до 2021 года

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действие четырех программ олимпийской солидарности, которые поддерживают более 1,6 тыс. спортсменов во всем мире, продлено до старта летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Данное решение принято по итогам видеоконференции с комиссией атлетов МОК. Такая информация размещена на сайте НОК Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Программы включают олимпийские стипендии для атлетов, гранты на поддержку национальных команд, поддержку спортсменов-беженцев и субсидии на подготовку к Олимпийским играм. Как отметила председатель комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри, решение продлить действие программ обеспечит соблюдение принципов солидарности и универсальности и не повлияет на подготовку атлетов в связи с переносом Олимпийских игр в Токио. Все программы олимпийской солидарности, связанные с Играми-2020, будут продлены до 2021 года. Всего в них вовлечены более 1,6 тыс. спортсменов из 185 национальных олимпийских комитетов.

МОК официально подтвердил комиссии условия квалификации на Игры. Все спортсмены, получившие право на выступление в Токио, сохранят свои лицензии после переноса соревнований. Эти квоты не будут пересмотрены.

От МОК в конференции приняли участие президент организации Томас Бах, заместитель генерального директора, глава комиссии олимпийской солидарности Джеймс Маклеод, исполнительный директор Кристоф Дуби, спортивный директор Кит Макконнелл, директор медицинской комиссии Ричард Баджетт.-0-