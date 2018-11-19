Прощание с тренером Владимиром Журавлем состоится 20 ноября в КЗ "Минск"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с белорусским футбольным тренером и игроком Владимиром Журавлем состоится 20 ноября в концертном зале "Минск", сообщили БЕЛТА в футбольном клубе "Динамо-Минск".

Церемония состоится с 11.00 до 14.00. Похоронен Владимир Журавель будет на Северном кладбище Минска.

Известный футбольный наставник скончался после продолжительной болезни на 48-м году жизни. В ходе тренерской карьеры он работал в жодинском "Торпедо", солигорском "Шахтере", "Гомеле", минском "Динамо", игроком которого являлся долгие годы.-0-