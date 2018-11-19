19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель. Такая информация размещена на сайте карагандинского ФК "Шахтер" (Казахстан), сообщает БЕЛТА.
Футбольный клуб "Шахтер" стал последним местом работы Владимира Журавеля. Он ушел из жизни на 48-м году после тяжелой и продолжительной болезни, говорится в сообщении на сайте ФК.
Владимир Журавель официально возглавил карагандинский "Шахтер" в январе 2018 года. До этого он был тренером брестского "Динамо". Команда под его руководством стала обладателем Кубка Беларуси и финишировало на 4-й позиции в национальном чемпионате.
Карьеру игрока Владимир Журавель завершил в 2005 году. Значительную ее часть он провел в минском "Динамо", которым впоследствии некоторые время руководил. В качестве тренера он поработал также с футбольными клубами "Торпедо" (Жодино), "Шахтер" (Солигорск) и "Гомель".-0-
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