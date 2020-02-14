Проведение ЧЕ по биатлону не потребует дополнительных финансов - Гагиев

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение чемпионата Европы по биатлону в "Раубичах" не потребует дополнительных финансовых вложений, рассказал сегодня журналистам директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Александр Гагиев, передает корреспондент БЕЛТА.

"По самым скромным расчетам, мы получим в два с половиной раза больше денег, чем уйдет на организацию чемпионата Европы. К нам приедут представители около 35 команд. Это примерно 500 участников на этап Кубка IBU, столько же на чемпионат Европы. Люди платят за все сами. Ни копейки дополнительно из бюджета сверх того, что запланировано на Кубок IBU, на организацию чемпионата Европы не пойдет", - пояснил Александр Гагиев.

Международный союз биатлонистов должен был принять решение о переносе чемпионата Европы 15 февраля, но сделал это раньше, поскольку прогноз погоды не радовал организаторов соревнований в эстонском Отепя.

Чемпионат Европы второй год подряд будет проходить в белорусских "Раубичах". Соревнования начнутся 26 февраля и закончатся 1 марта.

ЧЕ по биатлону-2020 пройдет в "Раубичах" Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия.

Ранее в Отепя (Эстония) был отменен этап Кубка мира по лыжному двоеборью, который должен был пройти с 8 по 9 февраля.-0-