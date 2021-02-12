12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прыгун в высоту Максим Недосеков выиграл чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях, который продолжается в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат спортсмена из Витебской области - 2 м 23 см. Второе место в этой дисциплине занял его земляк Егор Гуптор - 2 м 20 см. Это личный рекорд атлета. Замкнул тройку лучших Андрей Чурило из Брестской области - 2 м 15 см.

В тройном прыжке у женщин викторию праздновала Ирина Васьковская из Минской области с результатом 13 м 84 см. Второе место заняла Александра Малофеева из Брестской области - 13 м 26 см. Третья позиция осталась за Ольгой Антикян из команд Минска и Брестской области - 12 м 91 см.

В толкании ядра у женщин подтвердила статус фаворита Алена Дубицкая. Золотой результат спортсменки из дружины Гродненской области - 18 м 40 см. Серебро выиграла Юлия Леонтюк из Брестской области - 16 м 65 см. Бронзовая награда досталась ее землячке Юлии Кирисюк - 14 м 65 см.

Финальный забег на 400 м среди женщин завершился для Анны Михайловой победой с новым личным рекордом - 52,39 сек. Второй финишировала спортсменка из Гомельской и Могилевской областей Юлия Близнец - 54,14 сек. Результат бронзовой медалистки Александры Хильманович из Гродненской области - 54,42 сек.

На аналогичной дистанции у мужчин первое место занял минчанин Александр Василевский - 48,01 мин. Серебро у бегуна из Гродненской области - 48, 19 сек. Еще один столичный спортсмен Алексей Лазарев занял 3-е место - 48,42 сек.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях станет для его участников шансом отобраться в команду, которая выступит на чемпионате Европы в Торуни (Польша).

Призовой фонд чемпионата, учрежденный Белорусской федерацией легкой атлетики, составляет Br35 тыс. Всего в первый день турнира станут известны обладатели 18 комплектов наград. Завершится один из ключевых стартов сезона 13 февраля.-0-