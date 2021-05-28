Прыгун в высоту Максим Недосеков занял 7-е место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прыгун в высоту Максим Недосеков занял седьмое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат белорусского спортсмена - 2 м 24 см. Взяв эту высоту во второй попытке, Максим Недосеков перенес оставшийся выход в сектор на 2 м 30 см, но его постигла неудача.

Победу праздновал россиянин Илья Иванюк, выступавший в нейтральном статусе, - 2 м 33 см. Он смог показать этот результат с первой же попытки. Его основным соперником в споре за победу стал катарец Мутаз Баршим. Преодолев 2 м 30 см, он перенес оставшиеся попытки на высоту 2 м 36 см, однако взять ее не смог и праздновал серебряный успех. Бронзу выиграл украинец Андрей Проценко, показавший в лучшей попытке 2 м 27 см.

Стоит отметить, что для Ильи Иванюка это был первый старт с 2019 года. Ему принадлежит лучший результат сезона в мире (2 м 37 см), который он недавно показал на региональных состязаниях в России.-0-