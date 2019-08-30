Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова стала победительницей чемпионата Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Мирончик-Иванова во время чемпионата Беларуси по легкой атлетике завоевала золотую награду в прыжках в длину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Состязания проходят на Национальном олимпийском стадионе "Динамо".

Мирончик-Иванова показала результат 6 м 66 см. Спортсменка отметила, что таким результатом она недовольна. "Выступаю под нагрузкой. Только недавно закончили объемную работу, сейчас постепенно выхожу на второй пик формы. Завтра поеду в Берлин - там конкуренция выше, думаю, и результат окажется лучше. До матча (Европа - США. - Прим. БЕЛТА) время есть, будем через технические тренировки подходить к запланированному результату", - сказала Анастасия Мирончик-Иванова.

На вторую ступень пьедестала почета в этой дисциплине поднялась Ольга Сударева (6 м 32 см). Бронзовую медаль завоевала Виолетта Скворцова (6 м 19 см).

Как сообщалось, сегодня в беге на 100 м Кристина Тимановская показала лучший результат в сезоне (11,23 сек.) и выполнила норматив на чемпионат мира. Ирина Жук установила рекорд страны в прыжках с шестом, выполнив норматив на Олимпийские игры 2020 года в Токио (4 м 70 см).

Завершится чемпионат Беларуси по легкой атлетике 31 августа.-0-

Фото БФЛА