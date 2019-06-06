Прыгунья в высоту Карина Таранда победила на турнире в Финляндии

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прыгунья в высоту Карина Таранда победила на международном турнире Motonet GP в Лахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска справилась с планкой на отметке 1 м 92 см, после чего со второй попытки взяла 1 м 96 см, что позволило ей выполнить квалификационный норматив на Олимпийские игры в Токио.

Карина Таранда предприняла попытку взять планку на высоте два метра, но пока она ей не покорилась.

Как отметили в БФЛА, результат 1 м 96 см позволил Карине Таранде расположится на второй строчке мирового рейтинга нынешнего летнего сезона, которую она будет делить вместе с украинской прыгуньей Ярославой Магучих. Также белоруска переписала национальный рекорд среди молодежи (U23).-0-