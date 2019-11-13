Рафаэль Надаль сыграет с Даниилом Медведевым на итоговом турнире АТР

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль сыграет сегодня с россиянином Даниилом Медведевым на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер мирового рейтинга в стартовом поединке группы Андре Агасси проиграл победителю прошлого итогового турнира представителю Германии Александру Звереву, у которого 7-я позиция - 2:6, 4:6. Даниил Медведев (4-й номер мирового рейтинга) в первом туре уступил греку Стефаносу Циципасу (6) - 6:7 (5:7), 4:6. Сегодня Стефанос Циципас встретится с Александром Зверевым.

В группе Бьорна Борга матчи второго тура состоялись накануне. Серб Новак Джокович (2) неожиданно уступил австрийскому теннисисту Доминику Тиму (5) - 7:6 (7:), 3:6, 6:7 (5:7). В другом матче швейцарский теннисист Роджер Федерер переиграл итальянца Маттео Берреттини (8) - 7:6 (7:2), 6:3. После двух туров у всех теннисистов по одной победе и одному поражению.

Групповой этап финиширует 25 ноября, после чего по два лучших теннисиста из каждого квартета продолжат борьбу в полуфинале. Общий призовой фонд итогового турнира АТР-2019 составляет $9 млн, он завершится 17 ноября. В решающем поединке итогового турнира прошлого года Александр Зверев победил Новака Джоковича - 6:4, 6:3.-0-