"Реал" сыграл вничью с "Брюгге", "Шахтер" вырвал победу у "Аталанты" на 5-й компенсированной минуте во втором туре группового этапа ЛЧ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы сегодня проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самый титулованный клуб Старого Света мадридский "Реал" после разгромного выездного поражения от "Пари Сен-Жермен" (0:3) принимал на своей арене "Сантьяго Бернабеу" бельгийский "Брюгге" и сразу пошел в наступление. Однако гости не собирались только отбиваться, а ждали своего шанса в контратаках. И дважды их использовал нигерийский форвард гостей Эммануэль Деннис, отличившийся на 9-й и 39-й минутах игры. После перерыва хозяева продолжали атаковать и на 55-й минуте их капитан Серхио Рамос отквитал один мяч, а на 85-й Каземиро спас мадридцев от второго поражения подряд - 2:2. Во втором сегодняшнем матче группы А турецкий "Галатасарай", в первом туре сыгравший вничью с "Брюгге" (0:0), принимает в Стамбуле "Пари Сен-Жермен".

В квартете С чемпион Украины донецкий "Шахтер" после домашнего фиаско от "Манчестер Сити" (0:3) сегодня играл в Милане с еще одним неудачником первого тура итальянской "Аталантой". На 16-й минуте первой половины встречи хозяева получили право на пенальти, но голкипер "Шахтера" Андрей Пятов отразил удар Йосипа Иличича. Через 12 минут гости все же пропустили мяч после удара Дувана Сапаты. Однако незадолго до перерыва Жуниор Мораес восстановил равновесие в счете, а на 5-й компенсированной минуте второго тайма Манор Соломон принес "Шахтеру" победу - 2:1. Сегодня "Манчестер Сити" также принимает на своем поле загребское "Динамо", разгромившее в первом туре итальянскую дружину (4:0).

В группе D московский "Локомотив" играет на своем поле с испанским "Атлетико" из Мадрида, а итальянский "Ювентус" в Турине встречается с немецким "Байером". В первом туре москвичи одолели в Леверкузене футболистов "Байера" со счетом 2:1, а в испанской столице "Атлетико" и "Ювентус" сыграли вничью - 2:2.

Главный фаворит квартета В мюнхенская "Бавария" играет в Лондоне с "Тоттенхэмом", в Белграде местная "Црвена Звезда" принимает греческий "Олимпиакос" из Пирея. На старте чемпионы Германии разгромили на своей арене чемпионов Сербии - 3:0, а футболисты "Олимпиакоса" у себя дома разошлись миром с "Тоттенхэмом" - 2:2.

Матчи в остальных группах состоятся в среду, 2 октября:

Е - "Ливерпуль" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия), "Генк" (Бельгия) - "Наполи" (Италия).

F - "Славия" (Прага, Чехия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Барселона" (Испания) - "Интер" (Милан, Италия).

G - "Лейпциг" (Германия) - "Лион" (Франция), "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия).

Н - "Валенсия" (Испания) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Лилль" (Франция) - "Челси" (Лондон, Англия).

После стартового тура Лиги чемпионов список лучших бомбардиров возглавляют Эрлин Холанд из "Зальцбурга" и Мислав Оршич из загребского "Динамо", забившие по 3 мяча.-0-