РЕПОРТАЖ: Готовь сани летом, а велосипед - зимой

В Беларуси 2019 год насыщен спортивными событиями. Самым масштабным форумом станут II Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Подготовка к форуму выходит на финишную прямую и у организаторов, и у атлетов. За десять соревновательных дней будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта. Впервые на Европейских играх определят сильнейших в велоспорте на треке. Корреспонденты БЕЛТА посетили зимний чемпионат Беларуси по этому виду спорта на велодроме "Минск-Арены" и поинтересовались, как наши атлеты готовятся к важным стартам.

С момента ввода в эксплуатацию в 2009 году комплекс принял множество турниров, среди них чемпионат мира 2013 года по велоспорту на треке. В июне 2019 года здесь соберутся сильнейшие гонщики Старого Света. К Европейским играм на минском велодроме обновлено (отшлифовано) деревянное покрытие трека, которое теперь выглядит как новое. Ждут своих зрителей и трибуны, рассчитанные на 2 тыс. человек.

Зимний чемпионат Беларуси собрал многих ведущих атлетов, среди которых призеры чемпионатов Европы и мира Евгений Королек, Инна Савенко, Татьяна Шаракова. Национальный чемпионат на велодроме проходил в течение трех дней, и для многих гонщиков это стало дополнительной возможностью попробовать свои силы.

Лидер мужской команды - чемпион мира в скрэтче 2018 года Евгений Королек остался доволен показанными результатами на внутренних соревнованиях, завоевав золотые медали в скрэтче и гонке по очкам. "В Минске одержал две победы на чемпионате, хотя пришлось немного скорректировать планы на выступление, но все сложилось удачно. Зимний отрезок сезона довольно насыщенный, в планах выступление на двух этапах Кубка мира в Новой Зеландии и Гонконге, а в конце февраля в польском Прушкове состоится чемпионат мира. Необходимо быть в хорошей форме. После ждет небольшой отдых, а дальше подготовка к летнему сезону. Прекрасно понимаем, насколько важно белорусской команде удачно выступить на II Европейских играх в Минске. Весной будем тренироваться на шоссе. В мае на треке велодрома состоятся тестовые соревнования, которые позволят проверить готовность и успеть устранить недочеты, если таковые обнаружатся", - сказал Евгений Королек.

Евгений Королек

На треке велодрома стартовала гонка по очкам среди женщин. В числе участниц сразу две именитые гонщицы, которые уже имеют награды на крупных международных стартах, - Татьяна Шаракова и Инна Савенко. В итоге победа осталась за Шараковой, а Савенко показала третий результат, уступив однофамилице Каролине Савенко. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года Инна Савенко считает, что такая конкуренция на пользу, и с оптимизмом смотрит на предстоящие крупные старты.

"На чемпионате страны проверила свои возможности, сейчас идет подготовка к этапу Кубка мира в Гонконге, мировому форуму в Польше, где я должна быть в оптимальных кондициях. В этом году надо выходить на пик формы вновь в июне на Европейских играх. Признаюсь, это непросто. Базу планируем заложить на шоссейных гонках, затем на треке перед Играми надо просто раскатиться, показать, на что способен. Всей командой надеемся, что домашний трек поможет. Полотно недавно почистили, обновили, а на минском велодроме мне всегда нравилось выступать. Рассчитываем на поддержку болельщиков", - подчеркнула Инна Савенко.

Инна Савенко

Один из лидеров женской сборной по велотреку рассказала также, насколько отличается трековый велосипед от шоссейного. "Не каждый желающий может прокатиться на треке, здесь нужна подготовка, а на дорожном велосипеде катаются многие. Отличий, несмотря на внешнее сходство, хватает. Самое главное - в шоссейном есть тормоза, несколько передач скорости, трековый значительно легче, за счет меньшего количества оборудования", - отметила спортсменка.

Сезон у белорусских велогонщиков обещает быть напряженным и ответственным. Тренеры и спортсмены сходятся во мнении, что на домашних Европейских играх команде необходимо показывать высокий результат. Во время II Европейских игр, с 27 по 30 июня, на велотреке "Минск-Арены" 316 участников поборются за 20 комплектов наград. Болельщики рассчитывают в июне увидеть на пьедестале почета и белорусских атлетов.

Александр НОВИКОВ,

фото Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-